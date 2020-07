Georgina Rodriguez al centro dei cori dei tifosi e di un episodio che sta facendo il giro del web. La fidanzata di Cristiano Ronaldo, in vacanza con il portoghese per qualche giorno di relax dopo la vittoria del campionato, sta soggiornando in famiglia sullo yacht del fenomeno portoghese della Juventus, non senza qualche disturbo. Riconosciuti dai tifosi in acqua, per Georgina è partito il coro hot: "escile... Georgina escile". La modella spagnola l'ha presa sul ridere e ha postato la storia sul suo profilo instagram.



Ecco il video e alcune foto nella nostra gallery.