Ci sono Brad Pitt, Leonardo Di Caprio e Margot Robbie, splendidi protagonisti dell’ultimo film di Quentin Tarantino. C’è Elton John, mai così in forma insieme al cast di Rocketman. Ci sono Miriam Leone e Penelope Cruz. E in mezzo alle altre star anche lei, Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo ha illuminato la Croisette di Cannes: tanti gli scatti sul red carpet per lady CR7, meravigliosa nel suo vestito firmato Ali Karoui.



Dopo la festa scudetto allo Stadium, eccola a Cannes: in gallery le immagini di Georgina Rodriguez