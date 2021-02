La compagnia di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez ha rilasciato un’intervista al magazine Lecturas, occasione in cui ha parlato del suo passato: “Ho lavorato sodo e ho fatto una vita di sacrifici. L'universo mi ha premiato con la cosa più grande: una famiglia stupenda. Ora che posso, aiutare gli altri è ciò che mi dà più soddisfazione. So anche cosa vuol dire partire dal basso e non arrivare a fine mese. Mi metto spesso nei panni delle persone a causa delle mie umili origini".