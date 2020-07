Georgina Rodriguez celebra il trionfo della Juve e del suo Ronaldo, che ieri ha vinto il nono scudetto consecutivo, con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram che la ritrae stesa, a letto, in reggiseno, insieme ai figli. A corredo dell’immagine la seguente didascalia: “L’unione fa la forza e oggi siamo campioni - scrive Georgina - Non so che parola inventare per descrivere la tua dedizione, quello che sei, che sarai e che ci ispira. Sei il migliore dell’universo. Continua così: 24 ore al giorno per 365 giorni, anno dopo anno. Ne vale sempre la pena. Non potremmo essere più orgogliosi di te, e lo celebriamo così”. Sullo yacht, dove poi Cristiano ha raggiunto Georgina e i figli.



