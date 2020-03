Cristiano Ronaldo e Georgina stanno facendo la loro quarantena a Madeira, tra le polemiche degli ultimi giorni per le critiche a Georgina che non ha rispettato le direttive uscendo a fare shopping. Per la festa del papà la modella ha voluto dedicare un post a Cristiano sul suo profilo Instagram:Sarai il nostro angelo custode per proteggerci di notte e di giorno. Per i momenti di gioia sarai il nostro amico speciale. Per quell'amore così grande che ci dai, per il tuo esempio e supporto per noi sarai sempre l'uomo migliore e il più importante. Ti vogliamo bene papà".