La serata di ieri al Festival di Sanremo è stata all'insegna del 7. 7 come 70, ovvero le edizioni della kermesse musicale più famosa in Italia, ma anche come CR, 7 ovviamente, che ha presenziato dalla platea dell'Ariston per dare supporto alla compagna Georgina, presentatrice della serata al fianco di Amadeus.: eppure, non è stata solo una bella presenza. Infatti, al termine della performance della fidanzata a ritmo di tango, la prima volta che l'argentina lo balla di fronte ad un pubblico così importante, i due si sono scambiati un mazzo di fiori, con un bacio che ha toccato il pubblico dell'Ariston e non solo.