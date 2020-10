Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato un’intervista a Paris Match, spiegando come funziona la vita con il fenomeno della Juventus: “Niente baby sitter. Ci impegniamo a prenderci cura dei nostri figli e lo facciamo grazie anche all’aiuto di mia sorella maggiore quando io non ci sono. Io mi preoccupo di portarli a scuola, vado a prenderli, faccio anche i compiti con loro. Ho organizzato l’arrivo dei gemelli e mi sono subito presa cura anche di Cristiano Jr. È un bambino molto affettuoso, molto educato, mi trovo benissimo. È così bello averlo con noi! Mi piacciono tutti allo stesso modo”.



SU CRISTIANO RONALDO E LA STORIA D’AMORE - “È stato amore a prima vista. Ci siamo incontrati per la prima volta per strada a Madrid quando stavo tornando a casa, e non avevamo il coraggio di parlarci. Poco tempo dopo è venuto a fare shopping nella boutique di lusso dove lavoravo come commessa. Poi il destino ci ha fatto incontrare nuovamente ad una festa. È qui che abbiamo parlato per la prima volta. È stato un momento molto speciale, nonostante il mondo intorno, ci siamo sentiti soli. Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Siamo molto uniti, mi protegge. È una bomba! Mi attrae tutto di lui”.