Your browser does not support iframes.

Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Cioè, sull'ultima parte della celebre canzone di Lucio Battisti, qualcosina da dissentire ce l'avrebbe la signora Ronaldo. Non foss'altro per com'è infuocato il suo Instagram. Eccola, Georgina Rodriguez: più bella e più in forma che mai, che si destreggia prima in Grecia e poi in Costa Azzurra tra figli, Cristiano e una super vacanza maxi lusso. Nulla da dire, tutto da guardare e ammirare. Georgina, grande amante della città di Torino, è come sempre uno spettacolo.



Scoprila nella nostra gallery dedicata!