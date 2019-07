Vincere non è solo il risultato, è parte del processo. Firmato? Georgina Rodriguez, aka lady Ronaldo. La compagna di Cristiano ha dedicato alla sua dolce metà una Instagram story che ha spopolato sui social. Il messaggio arriva in un momento decisamente felice per CR7: oltre ai due gol in due partite nel precampionato bianconero, è di ieri la notizia che il portoghese non sarà processato per stupro in seguito al presunto caso Mayorga. Un periodo delicato, che ha visto Cristiano rispondere però alla grande. L'orgoglio di Georgina, come dimostra questa foto, è sempre stato tanto.