"Cómo le gusta compartir siestas con mamá cuando no está papá. Tus abrazos me fortalecen y llenan el alma de amor". Che tradotto fa più o meno così: "Come le piace dormire insieme a mamma quando non c'è papà... i tuoi abbracci mi rinforzano e mi riempiono l'anima d'amore". Scene tenerissime, arrivate dal profilo Instagram di Georgina Rodriguez. Lady Ronaldo ha pubblicato alcune foto con la piccola di casa Ronaldo, che l'abbraccia e la stringe, con un affetto che scalda il cuore.