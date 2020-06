"Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas". E cioè: il nostro destino non è mai un luogo, bensì un nuovo modo di vedere le cose. Georgina Rodriguez si prende le luci della ribalta in un martedì sera di piena estate. Come ha fatto? Con una foto, cioè con un post. L'ultima immagine apparsa sul suo Instagram ha provocato qualche commento contrastante, specialmente tra i tifosi bianconeri. Del resto, lady Ronaldo cos'avrà voluto dire?



VITA A TORINO - La Rodriguez ha sempre avuto parole dolci e belle per la città di Torino, dove tutta la famiglia Ronaldo si è ormai ambientata: prima la villa in Collina, poi quella al Parco della Mandria. Spesso, un giro anche al Valentino, dove Georgina ama portare i quattro bambini di casa CR7. Ecco, mettendola così: quando parla di 'luogo', difficile che la modella si riferisca alla vita italiana della famiglia. Semmai, è il 'nuovo modo di vedere le cose' a preoccupare i tifosi Juve. Che quest'estate, di voci sul possibile addio di Ronaldo, hanno già iniziato a sentirne troppe.



RESTA QUI - Il destino di Cristiano al momento sembra deciso: il portoghese ha ancora due anni di contratto e non ha intenzione di lasciare la Juventus a metà dell'opera. Certo, ha avuto problemi. E sì, i due titoli persi hanno pesato soprattutto nel morale. Ma nel finale di stagione conta di riscattarsi e di ricominciare a macinare occasioni e gol. Contro il Bologna, seppur dal dischetto, un'enorme boccata d'ossigeno. Puro.