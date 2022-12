I giocatori del Portogallo festeggiavano la qualificazione ai quarti del Mondiale in Qatar,usciva dal campo a testa bassa dopo più di 70 minuti in panchina. Gli occhi di Georgina Rodriguez però erano tutti per il suo Cristiano, nel post partita ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dal Lusail Stadium a Doha."Congratulazioni Portogallo. Mentre gli 11 giocatori cantavano l'inno tutti gli obiettivi erano su di te (il riferimento è per Cristiano Ronaldo, ndr).Spero che Dio e il tuo caro amico Fernando (Santos, ndr) continuino mano nella mano e ci facciano vibrare ancora una notte".