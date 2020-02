La compagna di Cristiano Ronaldo sarà protagonista nella prossima serata del 70esimo Festival di Sanremo che la metterà di fronte a milioni di italiani. A pochi giorni dall'evento aveva promesso: "Sono una persona nota, ma quello che desidero è mostrarmi per quella che sono, farmi scoprire dalla gente. Per me è un orgoglio essere stata scelta tra le protagoniste femminili del Festival. Anche se i miei figli sono la cosa più importante, sono comunque una donna e desidero lavorare ed essere autonoma".