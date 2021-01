: "Dove c'è unità, c'è la vittoria. Sei uno dei migliori sportivi, sei già una leggenda e la mia fonte d'ispirazione. Grazie amore mio per tutto questo. Congratulazioni per un nuovo titolo nella tua carriera professionale!!! Per me è un orgoglio e motivo di felicità poterti accompagnare per mano nel cammino della vita". Questo il post di Georgina, che ha voluto immortalare Ronaldo insieme alla coppa in quattro diversi momenti.