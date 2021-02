Oggi sono rimbalzate dalla Spagna le parole di Georgina Rodriguez, che ha ricordato le sue umili origini quando faticava ad arrivare a fine mese. E per questo oggi, che è la compagna di un'azienda vivente come Cristiano Ronaldo e vive nella ricchezza, ha mantenuto l'amore per l'aiutare chi è stato meno fortunato di lei, come dimostra anche questo episodio recente. Un saggio eloquente della vita sfarzosa e all'insegna della bellezza di Georgina è il suo profilo Instagram, che nel solo mese di febbraio ha messo in mostra "lady CR7" in svariate pose e contesti, dagli scatti sulla neve insieme al fuoriclasse portoghese fino agli shooting "griffati".