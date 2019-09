Georgina Rodriguez, il grande amore di Cristiano Ronaldo, ha parlato ai microfoni di Telecinco del suo rapporto con la famiglia, dal compagno ai figli, rivelando anche quanto Ronaldo sia di buon cuore e faccia più beneficenza di quanta non ne venga pubblicizzata. Ecco le parole riprese da Golssip.



LE SUE PAROLE - "I miei viaggi sono rapidi, per la mia famiglia. Do sempre la priorità a loro per il mio lavoro e quando non ci sono li chiamo ogni volta, è una cosa che li rende molto felici quando mi sentono parlare. Lo faccio anche quando mi trucco, così Eva e Alana impazziscono. Ho difficoltà a lasciarli, ma mi conforta che siano in tre, si prendono cura di loro. Sui social sono una persona molto naturale, mostro come funziona la mia quotidianità e la mia famiglia. La beneficenza di Cristiano? Penso che quando hai un buon cuore ti fa piacere aiutare. lui collabora e fa tante cose, ma non le mostra”.