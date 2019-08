Georgina Rodriguez, splendida compagna di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, si è confidata in una lunga intervista al Sun. Queste le sue dichiarazioni più significative:



CON CR7 - "Essere la compagna di un personaggio così famoso non è facile, ma non cambierei per nulla al mondo. Quello che provo per lui è più forte di qualsiasi cosa e di qualsiasi tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c'è ammirazione reciproca".



SEDUZIONE - "Sedurre e sognare è importante. Dormo sempre in lingerie e preferisco quella sexy, perché è comoda e romantica. Ha tutto ciò che può rendere felice il tuo uomo allo stesso tempo".



PRIMO INCONTRO - "Il nostro primo incontro fu al negozio di Gucci in cui facevo da assistente alle vendite. Qualche giorno dopo ci siamo rivisti a un evento per uno sponsor. Lì abbiamo parlato con calma ed è stato amore a prima vista per entrambi". TORINO - "Amo Torino, il suo essere vicina alle Alpi, ma anche a Milano e alla Spagna. L'Italia è un Paese bellissimo per la sua storia, cultura, arte e amo la Juventus".



RICCHEZZA - "La ricchezza aiuta per tante cose, ma crea anche tanti problemi. Non è facile a volte avere a che fare con tanti soldi e non danno la felicità. Aiuta, ma non è tutto nella vita".



Qualche scatto della meravigliosa Georgina nella nostra gallery dedicata.