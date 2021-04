"Balliamo per le risate, balliamo per le lacrime, balliamo per pazzia, balliamo per paura, balliamo per sperare, balliamo per le urla. Siamo ballerini, creiamo sogni". Così,, compagna di, ha voluto omaggiare il suo particolarissimo 30 aprile. Quest'oggi, infatti, è la giornata internazionale della Danza. E Georgina è 'nata' proprio così, come una ballerina.