"Quando unisci la voglia di allearti con un po' di stupidità", in senso buono ovviamente. Georgina Rodriguez ha passato parte del pomeriggio ad allenarsi con gli amici ed ha postato parte del workout giornaliero su Instagram postando quel messaggio in spagnolo. Un video che in poche ore ha fatto oltre 7 milioni di visualizzazioni. L'inizio dell'allenamento è più sexi che mai con Georgina che "scalda" il lato B a ritmo di musica, ridendo divertita. Poi altro allenamento e baci mandati ai bimbi che invece giocavano in giardino. La signora Ronaldo è più in forma che mai. Vedere per credere.