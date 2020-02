Your browser does not support iframes.

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo e madrina del 70esimo Festival di Sanremo. Stasera tutti potranno conoscerla e a guardarla ci saranno milioni di italiani, non solo i tifosi della Juventus e gli appassionati di calcio.



Lei, intanto, si racconta, nelle parole riportate da Tuttosport: "Sono una persona nota, ma quello che desidero è mostrarmi per quella che sono, farmi scoprire dalla gente. Per me è un orgoglio essere stata scelta tra le protagoniste femminili del Festival. Anche se i miei figli sono la cosa più importante, sono comunque una donna e desidero lavorare ed essere autonoma.



SANREMO - E’ molto famoso in Spagna. Mia madre ci faceva sempre ascoltare Laura Pausini. Anche Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro hanno fatto parte del panorama musicale in cui sono cresciuta. L’anno scorso mi è piaciuta molto la canzone che ha vinto, Soldi di Mahmood.



Argentina cresciuta in Spagna è pronta a conquistare l'Italia. Modella, influencer e mamma sarà a Sanremo per stupire tutti, tra bellezza, bravura e umiltà.