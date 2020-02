Georgina Rodriguez sul palco dell'Ariston. La compagna di Cristiano Ronaldo questa sera sarà protagonista sul palco dell'Ariston, come una delle co conduttrici del Festival della canzone italiana. In questi minuti la bella spagnola sta facendo le prove sul palco del teatro più famoso d'Italia. Nella serata odierna a Sanremo ci saranno delle cover di canzoni che hanno fatto la storia del Festival. Ospite d'eccezione sarà Roberto Benigni, che tornerà all'Ariston. Dove troverà anche Georgina: ancora incerta la presenza di Ronaldo a Sanremo: il portoghese potrebbe anche guardarla da casa.