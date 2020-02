E' la notte di Georgina Rodriguez a Sanremo. La compagna di Cristiano Ronaldo salirà sul palco dell'Ariston in terza serata. Dopo aver festeggiato il compleanno di CR7 in un ristorante nel centro di Torino, Georgina è volata verso Sanremo con un elicottero partito nella tarda mattinata da Torino. Secondo le indiscrezioni, Georgina incasserà 140 mila euro per l'apparizione al Festival condotto da Amadeus e Firello e che nelle prime due serate ha toccato ascolti record.