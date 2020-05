Blaise Matuidi si schiera, come tanti sportivi di colore, contro l'uccisione di ​George Floyd, afroamericano ammazzato dalla polizia di Minneapolis. L'uomo, di 46 anni, è infatti morto soffocato durante un fermo dei poliziotti: le immagini, riprese in video da un passante, hanno fatto il giro del mondo, americano e non, innalzando la protesta contro le discriminazioni da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni. Così, anche il centrocampista francese della Juventus, ha ricondiviso sulle proprie storie l'immagine pubblicata da LeBron James, stella NBA. Nella foto, si vede a sinistra ​George Floyd, fermato dal poliziotto brutalmente, dall'altra invece il giocatore di ​Colin Kaepernick, inginocchiato per protesta durante l'inno nazionale.



"Adesso capite perché?" scrive LeBron, ripreso anche da Matuidi. Il francese, poi, ha pubblicato un'altra storia, in cui si vede una frase di Floyd e una sua foto.



