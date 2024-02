Il noto cantantetramite un video sul suo profilo Instagram ha voluto fare chiarezza riguardo i video che stanno facendo il giro del web che lo vedono protagonista di un coro contro, vincitrice di Sanremo con Geolier secondo. Queste le sue parole:"C'è una cosa bruttissima che sta girando: un video in cui sembra sotto si dica 'Chi non salta Mango è' e non mi piace. Era un coro contro la Juventus, io non sono juventino. C'è un po' di competizione ma ora è finita già, la musica è unione non divisione. Pensate che due ragazzi giovani hanno scritto una pagina di storia della musica italiana. Smettetela di commentare i nostri post, noi artisti non proviamo odio tra noi, ci vogliamo bene e stiamo bene. Il vincitore merita sempre, in questo caso la vincitrice".