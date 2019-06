Claudio Gentile è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso del programma Tutti Convocati per parlare della panchina della Juventus. Tra i temi caldi c’è ovviamente l’imminente arrivo di Maurizio Sarri, che già domani potrebbe liberarsi dal Chelsea. “Nel calcio di oggi bisogna dimenticare in fretta le cose che sono state dette in passato”, spiega l’ex difensore bianconero: “Il bel gioco? Alla Juve è più importante vincere. Sarri dovrà adeguarsi alla Juve”.