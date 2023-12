"Mi colpisce soprattutto la costante volontà del gruppo bianconero di ribellarsi alle negatività che hanno condizionato le ultime stagioni, questo desiderio di rivalsa si percepisce chiaramente quando scendono in campo", le parole dell'ex giocatore della Juve, Claudio Gentile.Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, parla così della lotta scudetto: "Una classifica favorevole dà sicuramente morale al gruppo, l’assenza di impegni nelle Coppe poi assicura qualche energia psico-fisica in più: quella che all’inizio era soltanto un’illusione ora sta cominciando a trasformarsi in qualcosa di più concreto. L’obiettivo è quello di tornare subito in Champions League, certo,. Non è un’impresa semplice, per me l’Inter resta la favorita. Ma è un discorso che va oltre la sola vittoria del campionato, perché un successo del genere assicurerebbe un’importante iniezione di fiducia per i tifosi e per tutto l’ambiente dopo un paio d’anni davvero difficili"."Il percorso per lui è ancora lungo, servono anni per assestarsi ai massimi livelli. Ma secondo me ha imboccato la strada giusta, sta dimostrando di poter ricalcare le orme di suoi illustri predecessori in bianconero".