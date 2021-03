Claudio Gentile, ex difensore della Juve, ha parlato a Rai Radio 1.



DOPO IL FALLIMENTO - "I fatti parlano chiaro. Alla Juve quando si fallisce di solito si rivoluziona un po’. Sicuramente c’è stata una grande delusione. Non voglio dare colpe a Pirlo, ma avere già l’esperienza di aver allenato e saper gestire un gruppo è importante. Forse lui non era pronto. Bisogna chiedere agli addetti ai lavori, non so fare previsioni su questo discorso".



FINE CICLO - "Fine di un ciclo mi sembra un po’ troppo esagerato, ma questo anno dirà molte cose. Fallire così… è un’annata tra le più negative. Quando c’è un fallimento bisogna cambiare pensando già a chi sostituire e come sostituirli".