Claudio Gentile, a La Gazzetta dello Sport ha parlato della Juve e di Sarri: "Penso al suo Napoli e dico che mi piacerebbe vedere Koulibaly alla Juve. Mi piace molto e gli impegni sono tanti: avere tre, quattro centrali di alto livello, con tutti gli impegni, non mi pare un problema. Poi ovviamente Mertens, sarebbe affascinante alla Juve. Un difensore e una punta, questo è quello che serve alla Juventus. Secondo me faranno di tutto per accontentarlo ed è corretto così. Il problema nel calcio è che a volte si hanno progetti ma realizzarli è più complesso: se una squadra non vende, non vende. E poi la Champions, quasi tutto dipenderà da quello".