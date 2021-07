L'ex difensore della Juventus, Campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 1982, ha parlato a Radio Rai degli azzurri di Mancini e del possibile rinnovo di Cristiano Ronaldo con la Juventus.- "​È un ottimo difensore, lo ha dimostrato fino a oggi e spero continui a giocare in questo modo. È uno dei più forti difensori al mondo in questo momento".- "Un infortunio come il suo è un grave danno per la Nazionale, ​ma un allenatore deve essere sempre pronto perché l'infortunio può essere sempre dietro l'angolo. Chi lo sostituirà dovrà cercare di sfruttare l'occasione".- "​Il gruppo è fondamentale: anche nel 1982 eravamo subissati dalle critiche, poi ci siamo uniti, abbiamo fatto squadra e siamo arrivati fino in fondo. Fare gruppo è molto importante, i giocatori si aiutano l'uno con l'altro e la squadra rimane compatta".- "​Ronaldo ha ancora un contratto in essere quindi la Juventus non può dirgli di andare via. Secondo me alla fine il contratto verrà rispettato e CR7 rimarrà ancora un anno a Torino".