Claudio, ex giocatore della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida Inter: "Gli errori difensivi della Juve a inizio stagione? Quell'inizio in realtà non mi aveva preoccupato, perché finché non passano 12-15 partite non si può dare un giudizio su una squadra. Allegri è stato bravo, pur avendo dei problemi iniziali. Io credo che finora Allegri, i giocatori e tutta la società siano stati focalizzati nel ritrovare solidità e la capacità di portare a casa le partite.".