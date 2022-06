A Gazzetta, l'ex Juve Claudio Gentile ha parlato così di Federico Gatti.



DALLA B ALLA JUVE - "E' stato positivo, adesso dovrà dimostrare che si può avere fiducia in lui. Servono prestazioni che diano fiducia all'allenatore, può essere la scelta giusta per l'allenatore. Spero che ne vengano altri fuori, che capiscano che ci può essere spazio. Giovani come Gatti possono giocare in Serie A".



MOVIMENTI JUVE - "Sta facendo il possibile, se un giocatore non vuole stare lì può andarsene. Serve un'alternativa al livello. Quelli bravi sono già impegnati con grandi club, con grandi possibilità economiche. Allegri dovrà costruire dei ragazzi che non sono molto titolati, ma se vede la chance di creare un promettente giocatore allora deve rischiare. Giusto andare avanti con lui? Ha un contratto. E non vedo alternative migliori".