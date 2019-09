Claudio Gentile ha parlato ai microfoni de ilBianconero.com, in occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata a Gaetano Scirea: "Vedo che ogni anno ci manca sempre qualcosa per vincere quella maledetta coppa. Ci sono gli elementi? Ho visto solo mezza partita, non posso giudicare bene. De Ligt ha 19 anni e ha tutto il tempo per migliorare moltissimo, specie con l'esperienza dei compagni. Quale la miglior difesa? Vediamo alla fine. Le difese si valutano alla fine in base a quanti gol hai preso, ma a cosa ti hanno fatto vincere. Vedremo chi darà più garanzie, anche se in questo momento non ce n'è nemmeno una. Con cosa si vince? Con le migliori difese, da noi ci sono stati anni in cui abbiamo vinto sempre vincendo 1-0, perché non ci riprendevano più. Vale in Italia e in Europa, se va male fai 0-0. Meno prendi, più è probabile stare là davanti".