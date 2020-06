Carlo Genta, giornalista e presentatore di Tutti Convocati su Radio 24 parla del futuro di Maurizio Sarri: "Resta da vedere se Sarri resterà alla Juve - dice -, il tempo te lo conquisti passando dalle vittorie. Agnelli lo disse quando venne qua: 'Vincere non è importante è l'unica cosa che conta'. I nuovi acquisti testimoniano che la società si sta muovendo per Sarri, è un allenatore che ha bisogno della squadra cucita addosso. Contro il Lecce i bianconeri non mi hanno impressionato nonostante il 4-0". Siete d'accordo con lui?