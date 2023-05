Il calcio da sempre ci regala emozioni uniche e incontrastanti, ma ci ha anche fatto vivere momenti drammatici e che non hanno nulla a che fare con quello che riguarda questo sport. Un esempio potrebbe essere quello che è avvenuto la notte scorsa in quel di Genova, dove i tifosi della Sampdoria hanno vandalizzato il murales dedicato a Gianluca Vialli. Come riportato da Telenord, infatti, sono apparse delle scritte sul suo ritratto, con il numero 9 che è stato trasformato in una B.