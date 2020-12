1









Tra uno sguardo al Fifa The Best 2020 (premio assegnato giovedì dalla Fifa per il miglio giocatore della stagione) contro Messi e Lewandowski e qualche frecciata lanciata al podio dei marcatori all time della storia del calcio, Cristiano Ronaldo resta totalmente concentrato sul suo prossimo impegno sportivo, ovvero la partita di campionato contro il Genoa. Che avrà un duplice significato per lui. Sia perché sarà un’altra possibilità di incrementare i suoi 752 gol totali e proseguire la scalata verso Pelè (767), Romario (772) e Bican (805), sia perché domani CR7 farà 100 con la maglia della Juventus. Sì, già cento partite con i colori bianconeri, che potrà celebrare in una città in cui è diventato una sentenza in questi due anni e mezzo all’ombra della Mole RE DI GENOVA – Nel corso della sua vita calcistica, Cristiano Ronaldo è diventato semplicemente il re del mondo, e anche a Genova ha fatto valere il suo status. Come riporta Tuttosport, in tre stagioni ha saltato solo due incroci con le squadre del capoluogo ligure, una contro il Genoa e l’altra contro la Sampdoria, ma nelle restanti sette partite, il portoghese ha sempre segnato, in una occasione anche con una doppietta. Score che porta bene anche alla Juventus, che ha portato a casa sei vittorie ed un solo pareggio, un 1-1 del 20 ottobre 2018, con Ronaldo al debutto contro le genovesi. Contro la Sampdoria segnò uno dei gol più belli alla Juventus, sovrastando Murru e colpendo la palla di testa ad un’altezza di 2 metri e 56 centimetri. Rivedere una prodezza del genere domani, al Marassi, ma contro il Grifone, non sarebbe affatto male.