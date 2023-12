La Juventus sfiderà il Genoa nel prossimo turno di campionato (sedicesima giornata); la squadra di Allegri giocherà in trasferta in un campo che negli ultimi anni ha regalato parecchie delusioni ai bianconeri. Negli ultimi 10 anni infatti, la statistica dice che non ci sono mai stati pareggi tra queste due squadre quando si sono affrontare a Genova ma soprattutto, i rossoblù sono riusciti a vincere addirittura quattro volte, con sei successi della Juve. Quasi la metà delle gare insomma, un dato che deve mettere in allerta Allegri.