Il presidente del Genoa Zangrillo ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:



PARTITA - "Presidente tifoso ma non imbecille. Rappresenta una grande gioia, emozione. Sono felice per Mimmo Criscito che è in credito con la fortuna questa anno ed è stato importante. Si è vista la stoffa del campione e uomo di sostanza. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. La cruda realtà ci mette davanti a due partite difficili, importanti e contro avversarie che stanno dando il massimo. Dobbiamo essere professionisti per noi, per la società e per il pubblico che è unico ed è un motivo in più per dare il massimo".



SETTIMANA - "Siamo arrivati con grande determinazione e consapevolezza che dipendeva da come affrontavamo la partita. Ci sono stati momenti difficili, è inutile negarlo. Ci sono momenti di incomprensione perchè quando non arrivano i risultati non è semplice mantenere la barra dritta. Noi abbiamo il pubblico che ci segue con passione anche da casa e devo dire che questo è il dodicesimo uomo. Noi abbiamo avuto una situazione difficile, abbiamo dei manager che devono ambientarsi nel calcio italiano. La classifica rende tutto difficile, noi dobbiamo essere umili, determinati e responsabili".



UNIONE - "Nell'aspetto tecnico non mi addentro. La squadra oggi nel secondo tempo è stata tenuta in condizione di fare risultato da Sirigu che è un portiere straordinario, un uomo di valore e spessore che prima e dopo la partita esterna tutto ciò che ha dal punto di vista calcistico e fuori. Poi Mimmo Criscito straordinario e Milan Badel che ha fatto tutte le partite. Sono tre campioni. Non dimentico Destro ma non voglio nominarli tutti. Stanno dando il massimo con grande umiltà dove è più facile fare brutte figure rispetto a partite come quelle di stasera".