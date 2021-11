Giornata di presentazioni a Genova, sponda rossoblù. Una settimana dopo la sua investitura ufficiale in qualità di nuovo presidente del Genoa, il professorsi è presentato alla stampa. Come riportato da Calciomercato.com ha messo a tacere le voci su un suo presunto confronto coned: "Voglio sfatare pregiudizi e favole che possono girare intorno alla mia persona. Non ho sentito il bisogno di andare a cercare consigli da Preziosi o da Berlusconi, che oltretutto credo abbia qualcosa di più importante a cui dedicarsi. Sono sempre stato molto distante dalla politica anche se avrei potuto farne parte. Questo mio voler essere autonomo mi garantisce una libertà di azione che è la principale ragione per cui Josh (Wander, uno dei fondatori della holdinh 777 Partners che ha rilevato il club, ndr) e i suoi amici mi hanno cercato e concesso la loro fiducia”.