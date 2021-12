"La squadra fatica ad essere competitiva in questo campionato, per cui il primo obiettivo deve essere quello di mantenere la categoria". Lo dice a Sportweek il neopresidente del Genoa,. "Il primo obiettivo è questo, mi sento di prometterlo ai tifosi senza pensare di essere un imbonitore. Però contemporaneamente si stanno facendo tante cose per creare un contesto che sarà un modello da seguire".