Il Prof. Zangrillo, a Sky, parla così dopo la vittoria del Genoa sulla Juve.



LA VITTORIA - "Avrei voluto interpretarlo con leggerezza, per poter segnare e giocare liberamente. Per noi è difficile essere leggeri, ero veramente in uno stato che non riesco a descrivere. Abbiamo però un pubblico straordinario, da Champions. Dobbiamo colmare il divario tra noi e il pubblico. La squadra ha risposto bene. Mi ha ricordato il Real con le debite proporzioni. Ecco perché ci ho creduto".



IL FINALE - "Aumenta le speranze o l'agonia? Domanda cattivissima. Mi sono ripromesso di restare con i piedi per terra. Solo con l'umiltà, davanti ai campioni, con una squadra in costruzione ci crediamo fino alla fine. Vogliamo, dobbiamo. Oggi è un passo in più per l'obiettivo. Contento che abbia segnato Mimmo Criscito, era in credito con la fortuna, anche con se stesso. E' stata dura una settimana fa, anzi meno. Non bisogna personalizzare, è la vittoria di una squadra intera. C'è il pubblico, ci siamo noi che soffriamo. C'è gente che si è sentita messa in discussione e chi soffrirà per i prossimi turni. Abbiamo messo le premesse per qualcosa di positivo"



NUOVI PASSI - "Essere capultati per tutti in questa realtà è stato difficile. Nelle ultime settimane eravamo tutti in discussione. Facile buttare la croce addosso quando le cose non vanno bene. Quello di stasera è un invito a crederci, anche di professionalità di chi circonda la squadra.