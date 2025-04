Genoa, Vieira: 'Per il goal della Juventus non ho dormito di notte'

AFP via Getty Images

Le parole di Vieira sul goal subìto contro la Juventus

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di questa sera contro l'Udinese, il tecnico del Genoaè tornato a parlare anche del goal subìto sabato scorso contro la(quello segnato da Kenan Yildiz che è bastato ai bianconeri per conquistare i tre punti, i primi con Igor Tudor in panchina).""Quando guardiamo bene le partite contro le big, abbiamo sempre combattuto", le parole dell'allenatore rossoblù. "Ma alla fine abbiamo perso e significa che dobbiamo crescere. Dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli perché sono quelli che ci fanno vincere o perdere. I complimenti sono belli ma alla fine non abbiamo preso punti. E questo mi dà fastidio specialmente quando la squadra merita il punto: è questo il livello che dobbiamo alzare, dobbiamo essere più uniti. La rete presa contro la Juve non mi ha fatto dormire la notte. Potevamo fare meglio nell’aspetto difensivo".