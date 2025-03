Genoa, Vieira insiste: 'Abbiamo messo in difficoltà la Juventus, meritavamo di più'

Getty Images

Oltre che in conferenza stampa,ha commentato la sconfitta del suo Genoa contro laanche ai microfoni di DAZN.- "Malinovskyi ha avuto due giorni di febbre e non ho voluto rischiarlo dall'inizio. Nel centrocampo, con Onana, Frendrup e Masini abbiamo fatto bene: la squadra ha giocato con qualità e personalità. Abbiamo fatto una partita che può servire per il futuro: esco con un po' di dispiacere perché credo che la squadra meritasse il pareggio. Questa gara servirà per le prossime giornate".- "Questa partita contro la Juventus farà crescere la squadra e anche dal punto di vista individuale, ci sono giovani che faranno parte della squadra anche nei prossimi anni. Masini sta crescendo e sta facendo passi in avanti. Da Leali a Pinamonti, oggi abbiamo messo in difficoltà una squadra forte come la Juventus".

- "Quando guardiamo le partite che abbiamo fatto contro Inter, Napoli e Milan pensiamo che meritavamo di più, ma dobbiamo lavorare sui dettagli: sono questi che fanno la differenza. Abbiamo avuto una occasione con Pinamonti, dovevamo fare goal. Questa gara farà crescere la squadra sicuramente".