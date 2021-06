Stando a quanto riporta Sky Sport, a sorpresa, il Genoa starebbe chiudendo un’operazione in prestito per la porta: dentro Guglielmo Vicario. Non si sa ancora se il Grifone voglia renderlo primo portiere o vice, ma di sicuro è una notizia che interessa anche la Juventus. Questo perché Mattia Perin, di ritorno dal prestito dal club rossoblù, vorrebbe andare altrove per giocare da titolare. La Juve, dal canto suo, vorrebbe convincerlo a restare. E intanto il Genoa si potrebbe cautelare con Vicario…