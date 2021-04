Il Genoa dovrà fare a meno di un pilastro del centrocampo in vista della sfida contro la Juventus, in programma domenica alle 15. Contro i bianconeri non ci sarà Kevin Strootman, che contro la Fiorentina ha rimediato un cartellino giallo, il quinto in questo campionato. Come da regolamento, scatterà la squalifica per il giocatore del Grifone, che ha disputato tutte e dodici le gare di Serie A da quando è sbarcato in Liguria a gennaio, tutte da titolare.