In casa Genoa posso tirare un grandissimo sospiro di sollievo, dopo le oltre 20 positività al Covid-19 che hanno portato al rinvio della sfida contro il Torino. Attraverso un comunicato ufficiale, il Grifone ha annunciato la negatività di tutto il gruppo squadra al nuovo giro di tamponi, tra i propri tesserati e membri dello staff: “Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff”.