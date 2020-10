Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato dopo la notizia del rinvio di Genoa-Torino, partita in programma sabato 3 ottobre. Ecco le sue parole riprese da Adnkronos: “Seppur determinati nel portare avanti le competizioni sportive il nostro agire è sempre ispirato, prima di tutto, alla tutela della salute dei tesserati e a limitare la diffusione del virus. La decisione della Lega di Serie A sulla linea di condotta in caso di indisponibilità di calciatori a causa del Covid va letta proprio in questo senso. Desidero ancora una volta sottolineare la proficua collaborazione con le istituzioni, così come lo sforzo di tutti i protagonisti del nostro mondo che, a vario titolo, si stanno sottoponendo ai controlli con grande professionalità”.