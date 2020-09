Ha generato allarme la positività di 14 tesserati del Genoa dopo la partita persa per 6-0 contro il Napoli. Come riporta l’agenzia Ansa, domani si terrà un Consiglio straordinario di Lega per discutere del possibile rinvio della partita tra il Grifone e il Torino, in programma sabato 3 ottobre alle 18. Lo sviluppo degli avvenimenti verrà seguito costantemente, soprattutto dalla Juventus che domenica sera giocherà contro il Napoli, sottoposto a tamponi i cui risultati verranno rivelati nelle prossime ore.