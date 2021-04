Brutte notizie in arrivo per il Genoa e Davide Ballardini. Nell'allenamento di ieri Lennart Czyborra è rimasto vittima di un trauma distorsivo al ginocchio: l'entità dell'infortunio verrà valutata a freddo nelle prossime ore tuttavia un impiego dell'esterno tedesco domenica contro la Juventus appare al momento improbabile. Anche Luca Pellegrini è ai box da tempo, anche se proprio contro i bianconeri potrebbe tornare nell'elenco dei convocati. Il tecnico rossoblù non avrà di fatto alternative sulle fasce: Zappacosta a sinistra e Biraschi a destra. Niente ritorno alla Stadium, dunque, per Czyborra, che quest'anno ha segnato contro la Juve in Coppa Italia.