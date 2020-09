Il Genoa punta dritto su Mario Pjaca. Ma acquistare l'attaccante croato della Juventus non sarà un'impresa semplice. Pjaca piace anche a Verona, Parma e Crotone, disposte a fare carte false pur di aggiudicarselo. Il Genoa, tuttavia, spiega calciomercato.com, spera di poter far valere il canale preferenziale in essere con i bianconeri, spesso partner privilegiati in diverse trattative di mercato negli ultimi anni. L'idea dei rossoblu è quella di prelevare il giocatore in prestito per poi decidere a fine stagione se riscattarlo definitivamente ad una cifra prestabilita.