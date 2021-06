Juventus e Genoa si sono incontrate in settimana per discutere dei nomi protagonisti di quest’asse di mercato. Tra questi, Mattia Perin, che ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Grifone. Stando a quanto riporta Il Secolo XIX, i rossoblù lo vorrebbe indietro, volontà che sposa quella di Perin. La Juve, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo come vice Szczesny, oppure cederlo ma cercando di monetizzare dalla sua cessione. Si parla – si legge – di una cifra tra i 6/7 milioni di euro.